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Олег ФЕДОРЧУК: «Война на самом деле уже закончилась. Мы уже победили»

Украинский тренер считает, что в военном плане наши противники уступили

  • 08.03.2022 05:30
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Олег ФЕДОРЧУК: «Война на самом деле уже закончилась. Мы уже победили»
© ФК Энергия. Олег Федорчук

Украинский тренер Олег Федорчук рассказал о результате вторжения России в Украину.
 
«Война на самом деле уже закончилась. Если бы не было ядерного оружия у России, то уже была бы капитуляция. Чисто в военном плане ясно, что мы уже победили. Сейчас идут торги. При самом пессимистичном раскладе все это будет продолжаться еще один-два месяца. Если оптимистически – неделя.
 
Ресурсов не так много у россиян, как они говорили. Они всегда жили иллюзиями и обманом. Привыкли сами себя в спорте обманывать, что они чемпионы мира по футболу. В армии – то же самое.
 
Главное, что наша страна помогла вывезти детей – наше будущее. За последние два дня в Киеве я не увидел ни одного ребенка. Это говорит о том, что свое будущее мы уже спасли, оно в безопасности. А за территорию мы будем бороться», – сказал Федорчук.
 

Источник — FanDay

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