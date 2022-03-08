Олег ФЕДОРЧУК: «Война на самом деле уже закончилась. Мы уже победили»

Украинский тренер Олег Федорчук рассказал о результате вторжения России в Украину.



«Война на самом деле уже закончилась. Если бы не было ядерного оружия у России, то уже была бы капитуляция. Чисто в военном плане ясно, что мы уже победили. Сейчас идут торги. При самом пессимистичном раскладе все это будет продолжаться еще один-два месяца. Если оптимистически – неделя.



Ресурсов не так много у россиян, как они говорили. Они всегда жили иллюзиями и обманом. Привыкли сами себя в спорте обманывать, что они чемпионы мира по футболу. В армии – то же самое.



Главное, что наша страна помогла вывезти детей – наше будущее. За последние два дня в Киеве я не увидел ни одного ребенка. Это говорит о том, что свое будущее мы уже спасли, оно в безопасности. А за территорию мы будем бороться», – сказал Федорчук.

