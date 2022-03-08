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Наталья МЕДВЕДЕВА – Навке: «Презрение – все, что к вам можно испытывать»

Украинская теннисистка обратилась к Татьяне Навке

  • 08.03.2022 14:57
  • 136460 просмотров
  • 3 комментария
Наталья МЕДВЕДЕВА – Навке: «Презрение – все, что к вам можно испытывать»
© Facebook. Наталья Медведева

Бывшая украинская теннисистка Наталья Медведева обратилась к олимпийской чемпионке 2006 года по фигурному катанию Татьяне Навке, которая замужем за пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковим:

«Открытое письмо Татьяне Навке!

Несколько лет назад, мы были друзьями… ты приезжала в Киев со своей дочерью Сашей на турнир, мы ходили на ваши Ледниковые шоу за кулисы и общались на одном языке, как спортсмены уважающие достижения друг друга.

В Киеве, вас встречали прямо у трапа самолёта, искали карточку для интернета, потому что вы не могли и дня без него прожить, вы были у нас дома гостями, ели сырники, приготовленные моей мамой, играли с моими детьми в теннис… Сегодня идёт 11й день войны.., сплошного АДА! где ваша страна разрушила мой дом!,и не только мой, убивает моих друзей, детей и мирных жителей всей МОЕЙ СТРАНЫ!!!

Вы разлучили нас с братом и сыном, моя мама плачет ежедневно и мы молимся только об одном, чтобы у всех было завтра! Ты сама мать, у тебя же двое детей! Счёт идёт на ТЫСЯЧИ жизней ежедневно! Трупы русских солдат, многих совсем пацанами сжигают в переездных крематориях, а вы все также врете всем и даже не в состоянии признать, что вы НЕЛЮДИ! И это не спецоперация! А жесточайшая, бесчеловечная война!!! И твой муж, один из самых главных в этом виновник! На ваших руках кровь тысячи людей и как ты и твои дети будут с этим жить покажет время. Презрение- это все, что к вам можно испытывать.

Слава Украине и низкий поклон нашим воинам!!!».

Наталья Медведева является родной сестрой самого успешного теннисиста в истории Украины, Андрея Медведева. Татьяна Навка родилась в 1975 году в Днепре.

Источник — Facebook

(638 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Владимир Копяк, 08.03.2022 15:17 (изменен)
    +21
    Обращаться к Навке бесполезно...Они все зомбированы пропагандой карлика-педофила... 
    Только полная кастрация всех представителей этого рабского государства сможет лет через 20 отстановить размножение этой нечести....
    Ссылка
    online
    Михаил Степанов, 08.03.2022 16:37
    +11
    Владимир Копяк, 08.03.2022 15:17
    Обращаться к Навке бесполезно...Они все зомбированы пропагандой карлика-педофила... 
    Только полная кастрация всех представителей этого рабского государства сможет лет через 20 отстановить размножение этой нечести....
    суть в том что они и есть основной генератор єтой пропаганды, а это еще хуже чем быть зомбироваными ею
    Ссылка
    online
    dadaali117788, 08.03.2022 19:15
    +7
    нахера обращаться к лаптям, это как с медузой разговор вести....их просто крошить и уничтожать, уничтожать и крошить......там нехер с кем разговаривать
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