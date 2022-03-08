Наталья МЕДВЕДЕВА – Навке: «Презрение – все, что к вам можно испытывать»

Бывшая украинская теннисистка Наталья Медведева обратилась к олимпийской чемпионке 2006 года по фигурному катанию Татьяне Навке, которая замужем за пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковим:
«Открытое письмо Татьяне Навке!
Несколько лет назад, мы были друзьями… ты приезжала в Киев со своей дочерью Сашей на турнир, мы ходили на ваши Ледниковые шоу за кулисы и общались на одном языке, как спортсмены уважающие достижения друг друга.
В Киеве, вас встречали прямо у трапа самолёта, искали карточку для интернета, потому что вы не могли и дня без него прожить, вы были у нас дома гостями, ели сырники, приготовленные моей мамой, играли с моими детьми в теннис… Сегодня идёт 11й день войны.., сплошного АДА! где ваша страна разрушила мой дом!,и не только мой, убивает моих друзей, детей и мирных жителей всей МОЕЙ СТРАНЫ!!!
Вы разлучили нас с братом и сыном, моя мама плачет ежедневно и мы молимся только об одном, чтобы у всех было завтра! Ты сама мать, у тебя же двое детей! Счёт идёт на ТЫСЯЧИ жизней ежедневно! Трупы русских солдат, многих совсем пацанами сжигают в переездных крематориях, а вы все также врете всем и даже не в состоянии признать, что вы НЕЛЮДИ! И это не спецоперация! А жесточайшая, бесчеловечная война!!! И твой муж, один из самых главных в этом виновник! На ваших руках кровь тысячи людей и как ты и твои дети будут с этим жить покажет время. Презрение- это все, что к вам можно испытывать.
Слава Украине и низкий поклон нашим воинам!!!».
Наталья Медведева является родной сестрой самого успешного теннисиста в истории Украины, Андрея Медведева. Татьяна Навка родилась в 1975 году в Днепре.
Источник — Facebook
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