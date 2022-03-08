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Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Кучук каждый день звонит, хочет вернуться в Украину»

Белорусский тренер «Руха» сейчас в Польше

  • 08.03.2022 14:38
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Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Кучук каждый день звонит, хочет вернуться в Украину»

Президент «Руха» Григорий Козловский рассказал о том, что главный тренер команды, белорус Леонид Кучук, сейчас в Польше, но очень хочет вернуться в Украину:

«Станиславович уехал в Польшу. Он вывез невестку, которая была беременна. Он мне каждый день звонит по телефону: «Петрович, я буду возвращаться».

Я говорю: «Зачем тебе возвращаться? Мне еще потом думать, что с вами делать». Ему уже под 70 лет. Он реально плакал по телефону.

Говорю: «Станиславович, если нужно будет, то я тебе сообщу. Мне сейчас так легче, вы как обуза будете. Мне еще с вами баловаться? У меня здесь куча людей, есть чем заниматься».

Ранее Козловский рассказал о том, что разместил на территории академии «Руха» 700 беженцев.

Источник — Денисов Time

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