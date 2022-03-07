Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Рух принял детей, а также 700 беженцев»

Владелец «Руха» Григорий Козловский рассказал о непростой ситуации с беженцами после начала войны России против Украины.

«Я нахожусь сейчас на территории академии «Руха». Во время войны здесь застряли шесть команд, которые были на турнире. К детям приехали родители, они теперь здесь, обустроили их».

«Часть своих воспитанников мы отправили в Польшу и Словению, где клубы-партнеры их приняли».

«Ведем переговоры, чтобы еще ряд клубов в Европе их приняли. Кроме детей мы приняли 700 беженцев. По Львову развозим обеды, стараемся помочь», - сказал Козловский.