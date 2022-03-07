УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Рух принял детей, а также 700 беженцев»

Владелец «Руха» рассказал о ситуации во Львове

  • 07.03.2022 20:10
  • 546 просмотров
  • 0 комментариев
Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Рух принял детей, а также 700 беженцев»
© fcrukh.com

Владелец «Руха» Григорий Козловский рассказал о непростой ситуации с беженцами после начала войны России против Украины.

«Я нахожусь сейчас на территории академии «Руха». Во время войны здесь застряли шесть команд, которые были на турнире. К детям приехали родители, они теперь здесь, обустроили их».

«Часть своих воспитанников мы отправили в Польшу и Словению, где клубы-партнеры их приняли».

«Ведем переговоры, чтобы еще ряд клубов в Европе их приняли. Кроме детей мы приняли 700 беженцев. По Львову развозим обеды, стараемся помочь», - сказал Козловский.

Источник — Денисов Time

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности