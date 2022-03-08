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Стали известны претенденты на приобретение Челси

Роман Абрамович решил продать клуб

  • 08.03.2022 14:17
  • 2032 просмотра
  • 1 комментарий
Стали известны претенденты на приобретение Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine

Владелец «Челси» Роман Абрамович начал активный поиск покупателей на клуб после того, как объявил о решении продать «Аристократов».

Теперь стали известны претенденты на приобретение клуба. Среди них – частный консорциум из Саудовской Аравии, американо-швейцарский консорциум во главе с Тоддом Боэли, владелец «Нью-Йорк Джетс» Вуди Джонсон и турецкий бизнесмен Мухсин Байрак.

Суммарно же претендентов на приобретение «Челси» десять. Сумма сделки может составить примерно 3 миллиарда евро.

Источник — Goal.com

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    zhyr, 08.03.2022 15:36
    0
    щось англійці довго тягнуть з конфіскацією
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