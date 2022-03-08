Стали известны претенденты на приобретение Челси

Владелец «Челси» Роман Абрамович начал активный поиск покупателей на клуб после того, как объявил о решении продать «Аристократов».
Теперь стали известны претенденты на приобретение клуба. Среди них – частный консорциум из Саудовской Аравии, американо-швейцарский консорциум во главе с Тоддом Боэли, владелец «Нью-Йорк Джетс» Вуди Джонсон и турецкий бизнесмен Мухсин Байрак.
Суммарно же претендентов на приобретение «Челси» десять. Сумма сделки может составить примерно 3 миллиарда евро.
Источник — Goal.com
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