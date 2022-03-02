ОФИЦИАЛЬНО. Абрамович продаст Челси и передаст деньги жертвам войны

Владелец «Челси», российский олигарх Роман Абрамович выпустил официальное заявление о том, что принял решение продать клуб:
«Я хотел бы отреагировать на спекуляции в СМИ за последние несколько дней относительно моего владения ФК «Челси». Я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба.
Поэтому в текущей ситуации я принял решение продать клуб, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба.
Я поручил своей команде создать благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все доходы от продажи «Челси». Фонд будет работать на благо всех жертв событий в Украине».
Ранее Абрамович передал руководство «Челси» благотворительному фонду.
Источник — ФК Челси
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"Фонд будет работать на благо всех жертв событий в Украине" это неправильная формулировка...надо "Фонд будет работать в целях полного восстановления уничтоженной инфраструктуры и нанесенных человеческих жертв в фашистской войне ху..лостана в Украине"
А Челсі в абраши треба просто конфіскувати !!! Продати,а гроші передати Україні !!!
1) позицією
2) тим, що вміють розмовляти не лише російською, але й українською мовою тоді коли треба.
А Челсі в абраши треба просто конфіскувати !!! Продати,а гроші передати Україні !!!
1) позицією
2) тим, що вміють розмовляти не лише російською, але й українською мовою тоді коли треба.
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