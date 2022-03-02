ОФИЦИАЛЬНО. Абрамович продаст Челси и передаст деньги жертвам войны

Владелец «Челси», российский олигарх Роман Абрамович выпустил официальное заявление о том, что принял решение продать клуб:

«Я хотел бы отреагировать на спекуляции в СМИ за последние несколько дней относительно моего владения ФК «Челси». Я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба.

Поэтому в текущей ситуации я принял решение продать клуб, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба.

Я поручил своей команде создать благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все доходы от продажи «Челси». Фонд будет работать на благо всех жертв событий в Украине».

Ранее Абрамович передал руководство «Челси» благотворительному фонду.