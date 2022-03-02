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ОФИЦИАЛЬНО. Абрамович продаст Челси и передаст деньги жертвам войны

Владелец лондонского клуба сделал заявление

  • 02.03.2022 20:50
  • 9028 просмотров
  • 15 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Абрамович продаст Челси и передаст деньги жертвам войны
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Абрамович

Владелец «Челси», российский олигарх Роман Абрамович выпустил официальное заявление о том, что принял решение продать клуб:

«Я хотел бы отреагировать на спекуляции в СМИ за последние несколько дней относительно моего владения ФК «Челси». Я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба.

Поэтому в текущей ситуации я принял решение продать клуб, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба.

Я поручил своей команде создать благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все доходы от продажи «Челси». Фонд будет работать на благо всех жертв событий в Украине».

Ранее Абрамович передал руководство «Челси» благотворительному фонду.

Источник — ФК Челси

(75 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    EGOS, 02.03.2022 21:09
    +4
    хитрое жидло захотело откупиться...но
    "Фонд будет работать на благо всех жертв событий в Украине" это неправильная формулировка...надо "Фонд будет работать в целях полного восстановления уничтоженной инфраструктуры и нанесенных человеческих жертв в фашистской войне ху..лостана в Украине"
    Ссылка
    BekXan, 02.03.2022 21:04
    +3
    Сцикуни краще путитлера завалити
    Ссылка
    Golhrenshtanga, 02.03.2022 21:02
    +3
    Это бред какой то,таким методом не отмажется от войны,это кстати не его называют кошельком хyйла
    Ссылка
    online
    Vitaliy88, 02.03.2022 21:36
    +2
    Якщо це правда, то чудово що вже бізнес почав відкривати очі і відмовлятися від Путіна
    Ссылка
    online
    sancho_v, 02.03.2022 21:23
    +2
    "всех жертв событий в Украине" - это можно понимать по разному.
    Ссылка
    online
    jimmi, 02.03.2022 21:08
    +2
    Golhrenshtanga, 02.03.2022 21:02
    Это бред какой то,таким методом не отмажется от войны,это кстати не его называют кошельком хyйла
    Клянчит гражданство в Англии
    Ссылка
    online
    Dreifus, 02.03.2022 22:06
    +1
    Хочу напомнит особо рьяным, что слова про корабль были сказаны не на мове. Что основной удар кацапов приняли на себя русскоязычные. И это русскоязычие никак не помешало нам защищать СВОЮ страну. Так что не спешили бы вы кого-то куда-то из страны посылать.
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    Golhrenshtanga, 02.03.2022 22:01
    +1
    Dmytro Dmytro, 02.03.2022 21:20
    Пздц ..коменти.. жодного слова українською ...пнх з України!!! Суки!!!
    Если рускоязычные пойдут с Украины как ты сказал пнх,то кто же ее защищать будет,ты же точно не будеш
    Ссылка
    online
    Dreifus, 02.03.2022 21:51
    +1
    sancho_v, 02.03.2022 21:23
    "всех жертв событий в Украине" - это можно понимать по разному.
    Он тоже жертва. Пострадал.
    Ссылка
    online
    cooperchack, 02.03.2022 22:19
    0
    Хай сосе в Сан Хосе
    Ссылка
    online
    New Zealander, 02.03.2022 21:34
    0
    OVS, 02.03.2022 21:32
    Повністю підтримую !!! Не хочуть війни,а самі не можуть нарешті перестати користуватись мовою агресора.То чим вони відрізняються від москалів?
    А Челсі в абраши треба просто конфіскувати !!! Продати,а гроші передати Україні !!!
    Чим вони відрізняються від москалів? :
    1) позицією
    2) тим, що вміють розмовляти не лише російською, але й українською мовою тоді коли треба.
    Ссылка
    online
    New Zealander, 02.03.2022 21:33
    0
    Ото называеться замыливание глаз
    Ссылка
    online
    Dmytro Dmytro, 02.03.2022 21:20
    0
    Пздц ..коменти.. жодного слова українською ...пнх з України!!! Суки!!!
    Ссылка
    online
    OVS, 02.03.2022 21:32
    -1
    Dmytro Dmytro, 02.03.2022 21:20
    Пздц ..коменти.. жодного слова українською ...пнх з України!!! Суки!!!
    Повністю підтримую !!! Не хочуть війни,а самі не можуть нарешті перестати користуватись мовою агресора.То чим вони відрізняються від москалів?
    А Челсі в абраши треба просто конфіскувати !!! Продати,а гроші передати Україні !!!
    Ссылка
    online
    OVS, 02.03.2022 21:48
    -2
    New Zealander, 02.03.2022 21:34
    Чим вони відрізняються від москалів? :
    1) позицією
    2) тим, що вміють розмовляти не лише російською, але й українською мовою тоді коли треба.
    Я вільно володію чотирма мовами.Але розмовляю і пишу на 99% саме українською,і саме це ідентифікує мене,як УКРАЇНЦЯ !!!
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