Абрамович передал руководство Челси благотворительному фонду

Владелец лондонского клуба заявил, что всегда принимал решения в пользу «Челси»

  • 26.02.2022 21:34
  • 2681 просмотр
  • 1 комментарий
Абрамович передал руководство Челси благотворительному фонду
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Абрамович

Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 
 
«В течение почти 20 лет владения «Челси» я всегда рассматривал свою роль в клубе как некоторого хранителя, чья работа заключается в обеспечении того, чтобы мы были настолько успешными, насколько мы можем быть сегодня, а также в создании будущего, играя положительную роль в наших сообществах.
 
Я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Я по-прежнему привержен этим ценностям. Вот почему сегодня я передаю попечителям благотворительного фонда «Челси» руководство и заботу о «Челси».
 
Считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков», – сказано в заявлении клуба от имени Абрамович.
 
Ранее сообщалось, что приобрести лондонский клуб хотят различные иностранные инвесторы. «Челси» оценивается в 1,6 млрд фунтов. Абрамович купил его в 2003 году за 140 миллионов фунтов.

Источник — ФК Челси

(12 голосов)

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Комментарии
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    online
    zhyr, 26.02.2022 21:50
    0
    санкції починають діяти?)))
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