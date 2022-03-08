Насьональ приглашает Карлоса де Пену

«Насьональ» из Монтевидео сделал предложение 29-летнему уругвайскому вингеру «Динамо» Карлосу де Пене тренироваться с первой командой клуба.
После начала российско-украинской войны де Пена отбыл на родину, однако его контракт до 31 декабря все еще принадлежит «Динамо».
Не исключается, что «Насьональ» попытается в будущем подписать с де Пеной полноценный контракт, но пока речь идет лишь о возможности тренироваться с первой командой.
Накануне ФИФА приняла решение о приостановке контрактов легионеров с клубами УПЛ до 30 июня нынешнего года. Также организация открыла специальное трансферное окно для украинских клубов, которое будет работать до 7 апреля.
Источник — El Pais
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