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Насьональ приглашает Карлоса де Пену

Уругвайский клуб хочет, чтобы опытный вингер тренировался с их первой командой

  • 08.03.2022 12:05
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Насьональ приглашает Карлоса де Пену
© El Pais. Карлос Де Пена

«Насьональ» из Монтевидео сделал предложение 29-летнему уругвайскому вингеру «Динамо» Карлосу де Пене тренироваться с первой командой клуба.

После начала российско-украинской войны де Пена отбыл на родину, однако его контракт до 31 декабря все еще принадлежит «Динамо».

Не исключается, что «Насьональ» попытается в будущем подписать с де Пеной полноценный контракт, но пока речь идет лишь о возможности тренироваться с первой командой.

Накануне ФИФА приняла решение о приостановке контрактов легионеров с клубами УПЛ до 30 июня нынешнего года. Также организация открыла специальное трансферное окно для украинских клубов, которое будет работать до 7 апреля.

Источник — El Pais

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