Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Сейчас мы видим, как гибнут дети. Не мог поверить»

Президент «Руха» Григорий Козловский рассказал, как изменилась его жизнь во время войны.

«Действительно, я не мог поверить, что в центре Европы, в 2022 году, такое может происходить, что могут убивать людей, мирных людей. Там рассказывают, что стреляют по инфраструктуре, но мы живем в Украине, мы прекрасно видим, как гибнут дети.

У нас уже 38 детей погибли, если я не ошибаюсь. Масса мирного населения погибла. Убивать нас как нацию только потому, что мы свободны и не хотим быть рабами, хотим жить в свободной демократической стране – это кошмар. В самом ужасном сне я бы не мог поверить, что такое может произойти с нашей Родиной», — сказал Козловский.