Александра Зверева дисквалифицировали на 8 недель

Немецкий теннисист Александр Зверев неадекватно повел себя на турнире в Акапулько.

23 февраля после поражения в матче парного разряда турнира ATP в Мексике Зверев подошел к вышке главного арбитра и нанес несколько ударов по ней ракеткой.

За такие действия Зверева дисквалифицировали на 8 недель и оштрафовали на 20 тысяч долларов за словесные оскорбления и еще 20 тысяч за неспортивное поведение.

Также Александр лишился более 31-й тыс. долларов призовых и всех заработанных на турнире рейтинговых очков.