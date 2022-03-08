Александра Зверева дисквалифицировали на 8 недель

Немецкий теннисист Александр Зверев неадекватно повел себя на турнире в Акапулько.
23 февраля после поражения в матче парного разряда турнира ATP в Мексике Зверев подошел к вышке главного арбитра и нанес несколько ударов по ней ракеткой.
За такие действия Зверева дисквалифицировали на 8 недель и оштрафовали на 20 тысяч долларов за словесные оскорбления и еще 20 тысяч за неспортивное поведение.
Также Александр лишился более 31-й тыс. долларов призовых и всех заработанных на турнире рейтинговых очков.
Источник — Tennis Now
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