Российский канал подверг цензуре трансляцию матча Бундеслиги

Российский канал «Матч ТВ» подверг цензуре картинку матча чемпионата Германии.
Отметим, что руководство Бундеслиги решило перекрасить логотип Немецкой футбольной лиги (DFL) в цвета украинского флага в знак солидарности с Украиной. На «Матч ТВ» логотип показали в традиционных красно-черных цветах.
Представители Немецкой футбольной лиги увидели различия в картинке, и расценили это как цензуру. Таким образом, немецкая сторона готова расторгнуть контракт с российским каналом.
Также DFL собирается направить деньги, которые в этом сезоне получит от России за трансляцию матчей на гуманитарную помощь Украине, речь идет о миллионе евро.
Вот так сейчас выглядит лого Бундеслиги, которое решили цензурировать россияне:
Wir helfen. Gemeinsam für die Ukraine. 🇺🇦 #GemeinsamFürDieUkraine Wenn Sie auch helfen wollen: https://t.co/VrvIx0C4aE pic.twitter.com/KpFjfDrTqH— BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) March 7, 2022
Источник — Sport1
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