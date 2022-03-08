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Российский канал подверг цензуре трансляцию матча Бундеслиги

Немецкий чемпионат поддержал Украину

  • 08.03.2022 07:57
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Российский канал подверг цензуре трансляцию матча Бундеслиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

Российский канал «Матч ТВ» подверг цензуре картинку матча чемпионата Германии.

Отметим, что руководство Бундеслиги решило перекрасить логотип Немецкой футбольной лиги (DFL) в цвета украинского флага в знак солидарности с Украиной. На «Матч ТВ» логотип показали в традиционных красно-черных цветах.

Представители Немецкой футбольной лиги увидели различия в картинке, и расценили это как цензуру. Таким образом, немецкая сторона готова расторгнуть контракт с российским каналом.

Также DFL собирается направить деньги, которые в этом сезоне получит от России за трансляцию матчей на гуманитарную помощь Украине, речь идет о миллионе евро.

Вот так сейчас выглядит лого Бундеслиги, которое решили цензурировать россияне:

Источник — Sport1

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