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Украинки узнали первых соперниц в основной сетке турнира в Индиан-Уэллс

Шансы есть у всех

  • 08.03.2022 02:25
  • 70 просмотров
  • 1 комментарий
Украинки узнали первых соперниц в основной сетке турнира в Индиан-Уэллс
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинские теннисистки узнали первых соперниц на крупном турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
 
Элина Свитолина (№18 WTA) первый круг пропускает из-за высокого номера посева и во втором сыграет с победительницей встречи Ана Конюх – Ализе Корне.
 
Ангелина Калинина (№50 WTA) в стартовом матче померится силами с француженкой Кларой Бюрель (№81 WTA).
 
Марта Костюк (№54 WTA) начнет турнир встречей против экс-украинки Марины Заневской (№68 WTA), которая сейчас представляет Бельгию.
 
Даяна Ястремская (№103 WTA), которой организаторы выдали вайлд-кард, стартует поединком с француженкой Каролин Гарсией (№66 WTA).
 
Отметим, что в квалификации продолжает борьбу Леся Цуренко (№141 WTA), которая вышла в финал отбора.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    online
    Spectra, 08.03.2022 02:52
    0
    Я бы так не сказал, нынешняя Эля может проиграть кому угодно. Геля ясно что больше одно круга не пройди. У Марты хороша сетка, если будет настроена что Мертенс и Жабер не в лучшей форме щас. А у Даяны лучшая сетка из всех, Гарсия, потом Радукану, та и удобная Плишкова, крч именно Даяна, может дальше всех зайти.
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