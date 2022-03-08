Украинки узнали первых соперниц в основной сетке турнира в Индиан-Уэллс

Украинские теннисистки узнали первых соперниц на крупном турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.



Элина Свитолина (№18 WTA) первый круг пропускает из-за высокого номера посева и во втором сыграет с победительницей встречи Ана Конюх – Ализе Корне.



Ангелина Калинина (№50 WTA) в стартовом матче померится силами с француженкой Кларой Бюрель (№81 WTA).



Марта Костюк (№54 WTA) начнет турнир встречей против экс-украинки Марины Заневской (№68 WTA), которая сейчас представляет Бельгию.



Даяна Ястремская (№103 WTA), которой организаторы выдали вайлд-кард, стартует поединком с француженкой Каролин Гарсией (№66 WTA).



Отметим, что в квалификации продолжает борьбу Леся Цуренко (№141 WTA), которая вышла в финал отбора.