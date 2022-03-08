Цуренко стартовала с победы в квалификации турнира в Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№141 WTA) стартовала с победы в квалификации турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В первом круге украинка обыграла румынку Ирину Бару (№116 WTA), посеянную под 18-м номером.
Индиан-Уэллс. Полуфинал квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Ирина Бара (Румыния) – 6:0, 3:6, 6:2
В финале отбора Леся сразится против третьей сеяной Кайи Юван из Словении (№85 WTA).
Источник — Sport.ua
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