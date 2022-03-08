Ложная тревога. Тимощук выплатил алименты, несмотря на санкции

Бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук все же выплатил алименты в пользу своей жены и двух дочерей, несмотря на недавнее скандальное заявление.



«Поскольку нужно всегда быть честным – сообщаю: Анатолий отправил алименты за 2 месяца. О чем сам сказал мне лично. И до адресата они добрались», – сообщил российский журналист Алексей Андронов, который и обнародовал то самое письмо.



Отметим, что Тимощук работает в тренерском штабе «Зенита» и не собирается покидать РФ, из-за чего подвергся беспощадной критике в Украине.