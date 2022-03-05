Тимощук не будет выплачивать алименты из-за санкций против России

Адвокат Анатолия Тимощука отправил официальное письмо, в котором сообщается, что его клиент приостанавливает выплаты алиментов из-за введения Европой санкций против Российской Федерации.



«В качестве меры предосторожности мы хотели бы сообщить вам, что из-за санкций против Российской Федерации, влияющих на платежные операции, наш клиент, вероятно, не сможет оплачивать содержание дочерей Ноа и Миа, пока эти санкции продолжаются», – сказано в письме.



Отметим, что Тимощук работает в тренерском штабе «Зенита».