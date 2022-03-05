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Тимощук не будет выплачивать алименты из-за санкций против России

Толик пробил очередное дно

  • 05.03.2022 19:38
  • 6059 просмотров
  • 6 комментариев
Тимощук не будет выплачивать алименты из-за санкций против России
© ФК Зенит. Анатолий Тимощук

Адвокат Анатолия Тимощука отправил официальное письмо, в котором сообщается, что его клиент приостанавливает выплаты алиментов из-за введения Европой санкций против Российской Федерации.
 
«В качестве меры предосторожности мы хотели бы сообщить вам, что из-за санкций против Российской Федерации, влияющих на платежные операции, наш клиент, вероятно, не сможет оплачивать содержание дочерей Ноа и Миа, пока эти санкции продолжаются», – сказано в письме.
 
Отметим, что Тимощук работает в тренерском штабе «Зенита». 

Источник — Telegram

(17 голосов)

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Комментарии
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    online
    Муґунот Уух, 05.03.2022 19:52
    +9
    Своим детям помагать её хочет? Редкая гнида
    Ссылка
    firstromario, 05.03.2022 19:42
    +8
    це дно... тіпа я зараз х@йло більше розумію ніж цю тварь. а не можна всі статті на сайті де цей лось згадувався перемінити на цю? або взагалі видалити любу згадку про нього?
    Ссылка
    inspekcha85, 05.03.2022 20:17
    +1
    А вы говорите Дамбас...вот он настоящий предатель...сука.И он должен это сполна прочувствовать.
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    online
    Stelios Komnin, 05.03.2022 20:06
    +1
    Расплата впереди. Лишить укр.гражданства, если оно осталось и пусть там остается. Скоро у русских будет весело.
    Ссылка
    online
    Face Control, 05.03.2022 19:43
    +1
    Ссылка
    online
    SergRV, 05.03.2022 19:47
    0
    Полезло из чего сделано это создание.
    Ой не зря украинцы чуют, с чем имеют дело.
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