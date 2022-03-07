Благотворительный фонд Свитолиной оказывает помощь украинским игрокам

Глава компании Top Five Management Стефан Гуров сообщил, что на данный момент уже восемь молодых игроков обратились за помощью и им будут помогать разместиться в странах, где есть возможность, в том числе продолжать тренировочный процесс. В первую очередь это Словакия и Франция.

«У нас большая база теннисных клубов и академий в странах которые готовы помочь украинцам, вынужденным бежать от ужасов войны. Мы помогаем уже сейчас восьмерым игрокам и запросы продолжают поступать. Сегодня, после окончания финального матча Даяны Ястремской в Лионе у меня был разговор с Президентом федерации тенниса Франции Жилем Морретоном и у нас есть договоренность о том, что два игрока получат возможность тренироваться в Париже в Национальном теннисном центре. Французская федерация совместно с UNICEF (Детский фонд ООН) сейчас готовят фонд помощи для украинцев и в этом направлении также проделана большая работа

Все вопросы фонда Элины Свитолиной, связанные с помощью игрокам и их семьям, координирует наше агентство, поэтому тем, кому требуется наша помощь, необходимо связаться с нами по е-mail: contact@topfivemanagement.net», – сказал Гуров.

Напомним, что первая ракетка Украины объявила, что будет все свои призовые заработанные на турнирах отправлять в поддержку украинской армии. На прошлой неделе Свитолина сыграла в четвертьфинале турнира в Монтеррее.