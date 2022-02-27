Свитолина все призовые направит украинской армии

Первая ракетка Украины Элина Свитолина написала открытое письмо, в котором выразила поддержку всем украинцам.
Спортсменка пообещала перечислить все заработанные призовые на турнирах на нужды армии.
«Мой народ, каждый день я боюсь за тебя. Я опустошена, мои глаза не перестают плакать, мое сердце не перестает кровоточить. Но я так горжусь. Я смотру на наш народ, наших матерей, наших отцов, наших братьев, наших сестер, наших детей, они такие храбрые и сильные, сражающиеся, чтобы защитить Тебя. Они герои.
Я обязуюсь перечислить призовые деньги, заработанные мной на моих следующих турнирах, чтобы поддержать нашу армию и гуманитарные силы, чтобы помочь им защитить Тебя, нашу страну», - написала Свитолина.
💙💛🙏🏼 #Ukraine #Україна #HelpUkraine #IStandWithUkraine pic.twitter.com/IiWE1v5Uv1— Elina Monfils (@ElinaSvitolina) February 27, 2022
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.