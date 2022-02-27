Свитолина все призовые направит украинской армии

Теннисистка будет всеми силами поддерживать Украину

  • 27.02.2022 13:40
  • 697 просмотров
  • 1 комментарий
Свитолина все призовые направит украинской армии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина написала открытое письмо, в котором выразила поддержку всем украинцам.

Спортсменка пообещала перечислить все заработанные призовые на турнирах на нужды армии.

«Мой народ, каждый день я боюсь за тебя. Я опустошена, мои глаза не перестают плакать, мое сердце не перестает кровоточить. Но я так горжусь. Я смотру на наш народ, наших матерей, наших отцов, наших братьев, наших сестер, наших детей, они такие храбрые и сильные, сражающиеся, чтобы защитить Тебя. Они герои.

Я обязуюсь перечислить призовые деньги, заработанные мной на моих следующих турнирах, чтобы поддержать нашу армию и гуманитарные силы, чтобы помочь им защитить Тебя, нашу страну», - написала Свитолина.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Maxcrimea10, 27.02.2022 13:47
    +3
    Элина, умница, ждем тебя в полуфиналах турниров минимум, нашей армии нужна помощь!
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