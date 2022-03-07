Ястремская передаст Украине все призовые, заработанные в Лионе

Украинская теннисистка Даяна Ястремская после финальной встречи в Лионе сообщила, что пожертвует украинским фондам для помощи стране все призовые, заработанные на соревнованиях во Франции.
Отметим, что финалистка турнира получает около 14,5 тысяч евро без учета выплаты налогов.
В финале Ястремская проиграла китаянке Чжан Шуай.
Источник — Instagram
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