Лейла Фернандес защитила титул в Монтеррее

Канадская теннисистка Лейла Фернандес во второй раз подряд выиграла турнир WTA 250 в Монтеррее.



В матче за титул канадка, посеянная под вторым номером, одолела пятую сеяную Камилу Осорио из Колумбии.



Монтеррей. Финал

Лейла Фернандес (Канада) – Камила Осорио (Колумбия) – 6:7(5), 6:4, 7:6(3)



Отметим, что колумбийская теннисистка не реализовала пять матчболов. Ранее она выбила из борьбы украинку Элину Свитолину.