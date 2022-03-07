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Лейла Фернандес защитила титул в Монтеррее

Финалистка US Open-2021 снова одержала победу в Мексике

  • 07.03.2022 14:16
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Лейла Фернандес защитила титул в Монтеррее
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лейла Фернандес

Канадская теннисистка Лейла Фернандес во второй раз подряд выиграла турнир WTA 250 в Монтеррее.
 
В матче за титул канадка, посеянная под вторым номером, одолела пятую сеяную Камилу Осорио из  Колумбии.
 
Монтеррей. Финал
Лейла Фернандес (Канада) – Камила Осорио (Колумбия) – 6:7(5), 6:4, 7:6(3)
 
Отметим, что колумбийская теннисистка не реализовала пять матчболов. Ранее она выбила из борьбы украинку Элину Свитолину.  

Источник — Sport.ua

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