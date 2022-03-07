Лейла Фернандес защитила титул в Монтеррее

Канадская теннисистка Лейла Фернандес во второй раз подряд выиграла турнир WTA 250 в Монтеррее.
В матче за титул канадка, посеянная под вторым номером, одолела пятую сеяную Камилу Осорио из Колумбии.
Монтеррей. Финал
Лейла Фернандес (Канада) – Камила Осорио (Колумбия) – 6:7(5), 6:4, 7:6(3)
Отметим, что колумбийская теннисистка не реализовала пять матчболов. Ранее она выбила из борьбы украинку Элину Свитолину.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.