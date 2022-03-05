Монтеррей. Свитолина проиграла в четвертьфинале

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA №15) проиграла в матче 1/4 финала турнира в Монтеррее.
Наша спортсменка уступила колумбийке Марии Осорио-Серрано (WTA №44).
Монтеррей. Четвертьфинал
Элина Свитолина – Мария-Камила Осорио-Серрано – 6:1, 5:7, 6:7
В полуфинале Осорио-Серрано сыграет с испанкой Нурией Парризан-Диас.
Источник — Sport.ua
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