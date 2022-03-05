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Монтеррей. Свитолина проиграла в четвертьфинале

Украинка завершила выступление на турнире

  • 05.03.2022 12:44
  • 843 просмотра
  • 2 комментария
Монтеррей. Свитолина проиграла в четвертьфинале
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA №15) проиграла в матче 1/4 финала турнира в Монтеррее.

Наша спортсменка уступила колумбийке Марии Осорио-Серрано (WTA №44).

Монтеррей. Четвертьфинал
Элина Свитолина – Мария-Камила Осорио-Серрано – 6:1, 5:7, 6:7

В полуфинале Осорио-Серрано сыграет с испанкой Нурией Парризан-Диас.

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Александр Ад, 05.03.2022 13:21
    +3
    нє розкисаті!Поперєду ще турніри
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    Spectra, 05.03.2022 13:33
    0
    Впрочем ничего нового. Падение идёт и идёт после Майами и из топ-20 вылетит
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