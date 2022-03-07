Цуренко узнала первую соперницу в квалификации турнира в Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Леся Цуренко сыграет в квалификации турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В первом круге украинка сразится против румынки Ирины Бары, посеянной под 18-м номером.
Встреча состоится сегодня вечером по киевскому времени и ориентировочно начнется в 22:30.
Отметим, что лучший результат Цуренко в Индиан-Уэллс – 1/4 финала основы.
Источник — Sport.ua
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