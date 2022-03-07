Цуренко узнала первую соперницу в квалификации турнира в Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Леся Цуренко сыграет в квалификации турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.



В первом круге украинка сразится против румынки Ирины Бары, посеянной под 18-м номером.



Встреча состоится сегодня вечером по киевскому времени и ориентировочно начнется в 22:30.



Отметим, что лучший результат Цуренко в Индиан-Уэллс – 1/4 финала основы.