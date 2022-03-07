Палмейрас ведет переговоры с Шахтером по Фернандо

Руководство «Палмейраса» ведет переговорный процесс с «Шахтером» по переходу 23-летнего форварда Фернандо, сообщает журналист Хорхе Никола.

«Шахтер» готов отпустить Фернандо в «Палмейрас» на правах трехмесячной аренды, но бразильский клуб хочет, чтобы сделка была рассчитана как минимум до конца года.

Отмечается, что руководство «Шахтера» сейчас готово вести речь либо о полной продаже своих футболистов, либо об их аренде сроком на 3 месяца.

В «Палмейрасе» рассчитывают, что смогут убедить «горняков» готовностью взять на себя 100% зарплаты Фернандо, вследствие чего «Шахтер» согласится отпустить футболиста в аренду до конца 2022 года.

Ранее сообщалось, что в услугах Фернандо заинтересована «Аталанта», которая может потратить на сделку 5 миллионов евро.