Президент Лиона просит УЕФА открыть трансферное окно для Украины

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола обратился в УЕФА с запросом на открытие специального трансферного окна для украинских клубов.

Функционер считает, что легионерам, выступающим в Украине, нужно дать возможность продолжить карьеру, несмотря на войну, которую развязал путин.

Ранее «Лион» выделил 50 тысяч евро международной организации ЮНИСЕФ в качестве помощи пострадавшим от войны украинцам.

Несколько дней назад директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна рассказал, что УЕФА и ФИФА вскоре планируют открыть трансферное окно для украинских клубов, чтобы те имели возможность продать или отдать в аренду своих легионеров.