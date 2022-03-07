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Президент Лиона просит УЕФА открыть трансферное окно для Украины

Жан-Мишель Ола считает, что футболистам нужно дать шанс продолжить карьеру

  • 07.03.2022 10:28
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Президент Лиона просит УЕФА открыть трансферное окно для Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жан-Мишель Ола

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола обратился в УЕФА с запросом на открытие специального трансферного окна для украинских клубов.

Функционер считает, что легионерам, выступающим в Украине, нужно дать возможность продолжить карьеру, несмотря на войну, которую развязал путин.

Ранее «Лион» выделил 50 тысяч евро международной организации ЮНИСЕФ в качестве помощи пострадавшим от войны украинцам.

Несколько дней назад директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна рассказал, что УЕФА и ФИФА вскоре планируют открыть трансферное окно для украинских клубов, чтобы те имели возможность продать или отдать в аренду своих легионеров.

Источник — Voetbalprimeur

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