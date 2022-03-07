Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Очень хотела выиграть этот турнир для Украины»

21-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала поражение китаянке Чжан Шуай в финале турнира WTA 250 в Лионе.

«Моя любимая Украина, я очень хотела выиграть этот турнир для тебя.

В течение этой недели я приложила максимум усилий. Потому что так и поступают украинцы.

Спасибо за всю поддержку, которую я получила на этой неделе, она значит для меня весь мир. Я очень благодарна. Слава Украине», - написала Ястремская.