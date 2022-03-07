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28-й тур
Ман Сити
4 : 1
Ман Юнайтед
06.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Ман Сити – Ман Юнайтед – 4:1. Дубли Де Брюйне и Мареза. Видео голов и обзор

Дерби закончилось разгромом в 28-м туре чемпионата Англии

  • 07.03.2022 00:16
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Ман Сити – Ман Юнайтед – 4:1. Дубли Де Брюйне и Мареза. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 28-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:1.

Дубль оформили полузащитники Кевин де Брейне и Рияд Марез. У «МЮ» отличился вингер Джейдон Санчо.

«Манчестер Сити» набрал 69 очков и укрепил лидерство в турнирной таблице. «Ман Юнайтед» замыкает топ-5 (47 очков).

Английская Премьер-лига. 28-й тур

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 4:1

Голы: Де Брюйне, 5 (1:0). Санчо, 22 (1:1). Де Брюйне, 28 (2:1). Марез, 68 (3:1). Марез, 90+2 (4:1)

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Ляпорт, Жоау Канселу, Эрнандес, Де Брюйне (Гюндоган, 80), Бернарду Силва, Грилиш, Марез, Фоден.

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Линделеф, Магуайр, Алекс Теллес, Ван-Биссака, Погба (Лингард, 64), Фред, Бруну Фернандеш, Мактоминей, Санчо, Эланга (Рэшфорд, 64).

Предупреждения: Магуайр, 63.

Судья: Оливер (Англия)

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Ман Сити).
68' ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Ман Сити).
28' ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Ман Сити).
22' ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Санчо (Ман Юнайтед).
5' ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Ман Сити).

Источник — Sport.ua

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