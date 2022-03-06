Семьи игроков Динамо эвакуированы в Румынию

Семьи игроков «Динамо» Киев были эвакуированы в Румынию. Об этом сообщает «Динамомания».

Для эвакуации использовался клубный автобус. Жен и детей сопровождал клубный администратор.

Что касается самих игроков «Динамо», то часть из них, в том числе игроки команды U-19, остаются на базе в Вите-Литовской. Ранее сообщалось о том, что Сергей Сидорчук с семьей выехал в Румынию.