Семьи игроков Динамо эвакуированы в Румынию

Семьи игроков «Динамо» Киев были эвакуированы в Румынию. Об этом сообщает «Динамомания».
Для эвакуации использовался клубный автобус. Жен и детей сопровождал клубный администратор.
Что касается самих игроков «Динамо», то часть из них, в том числе игроки команды U-19, остаются на базе в Вите-Литовской. Ранее сообщалось о том, что Сергей Сидорчук с семьей выехал в Румынию.
Источник — Динамомания
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