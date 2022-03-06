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Семьи игроков Динамо эвакуированы в Румынию

Жены и дети динамовцев находятся в безопасности

  • 06.03.2022 19:17
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Семьи игроков Динамо эвакуированы в Румынию
© ФК Динамо Киев

Семьи игроков «Динамо» Киев были эвакуированы в Румынию. Об этом сообщает «Динамомания».

Для эвакуации использовался клубный автобус. Жен и детей сопровождал клубный администратор.

Что касается самих игроков «Динамо», то часть из них, в том числе игроки команды U-19, остаются на базе в Вите-Литовской. Ранее сообщалось о том, что Сергей Сидорчук с семьей выехал в Румынию.

Источник — Динамомания

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