Наставник Челси осудил аплодисменты в адрес Абрамовича

Вчера во время матча против «Бернли» (победа 4:0) часть фанатов «Челси» скандировали имя российского олигарха и владельца клуба Романа Абрамовича, который решил продать клуб.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель считает такое поведение фанатов во время войны в Украине неприемлемым:

«Сейчас не время так поступать. Если мы проявляем солидарность, то мы должны проявлять солидарность вместе. Мы вместе становимся на колено, если умирает человек из нашего клуба, мы показываем уважение. Это не момент для передачи других сообщений.

Мы также делаем это благодаря тому, что мы есть как клуб. Мы показываем уважение. Нам нужно, чтобы наши болельщики отдались этой минуте аплодисментов в этот момент. Мы делаем это для Украины. Нет другого мнения по поводу ситуации. У них есть наша поддержка. Мы должны быть вместе как клуб».