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Андрей ШЕВЧЕНКО: «У украинского народа огромная поддержка в мире»

Легенда украинского футбола – о реакции мира на войну в Украине

  • 06.03.2022 14:21
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Андрей ШЕВЧЕНКО: «У украинского народа огромная поддержка в мире»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Легендарный украинский футболист и тренер Андрей Шевченко рассказал о том, как мир реагирует на войну в Украине:

«Восхищаюсь нашей армией. Мы героически защищаем нашу страну. У каждого свой фронт. Мы как спортсмены, известные люди – должны говорить миру об этой ситуации, которая происходит в Украине.

Мы должны стучать в каждую дверь, чтобы мир услышал нас и помогал. Мне действительно хочется передать ситуацию, которая происходит в мире, чтобы украинский народ, который находится в Украине знал – у нас огромная поддержка.

Практически нет такой страны, которая бы не откликнулась на зов украинского народа. Польша, Румыния, Германия, Италия, Великобритания, все страны Европы сегодня открыли двери для Украины. Сегодня приняли больше, чем 1,5 млн наших людей.

Люди организованы, работают фонды. Идет полная поддержка. Весь мир сплотился вокруг этой войны. Хочу, чтобы каждый украинец, каждый защитник страны знал – вас поддерживают. Весь мир гордится вами.

В Великобритании все футбольные клубы откликнулись на ситуацию в Украине. Они готовы принимать украинских детей, чтобы они тренировались в академиях клубов АПЛ. Сейчас будет проведена серия переговоров, чтобы оформить документы. Надо получить разрешение. Постараемся очень быстро это оформить.

Я на связи с федерацией футбола. Будут открываться спортивные лагеря. Нужно сделать все, чтобы дети, которые выезжают из городов Украины, смогли тренироваться или на территории Западной Украины, или это уже будет на территории других стран. Нужно сделать, чтобы они смогли адаптироваться и жить нормальной жизнью».

Ранее Шевченко признался, что футбола для него сейчас не существует.

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