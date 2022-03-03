Андрей ШЕВЧЕНКО: «Футбол для меня больше не существует»

Легендарный украинский футболист и тренер Андрей Шевченко в интервью Sky Sports рассказал о своем моральном состоянии во время войны с россией:

«Виталий Кличко на передовой. Мы общаемся каждый день, он информирует меня о ситуации.

Все спортсмены едины. Мы общаемся, делимся информацией, стараемся помочь стране. Некоторые из них остаются в Украине на передовой, мы пытаемся организовать то, что нужно стране сейчас.

Многие люди также совершают телефонные звонки с целью благотворительности, чтобы начать помогать собрать деньги.

Футбол для меня больше не существует. Я об этом не думаю. Не время для этого. Ничего не смотрю, никакой спорт, ничего. Вся моя сосредоточенность, когда просыпаюсь, думаю, как могу помочь своей стране, что могу сделать. Начал звонить по телефону родителям, друзьям, узнавать, что происходит в Украине.

Я хочу обратиться к миру, в Великобританию. Пожалуйста, пожертвуйте деньги. Об этом говорил и Кличко, нам нужны медикаменты, продукты. Нам нужна любая поддержка, которую мы можем иметь.

Каждому украинцу очень важно чувствовать поддержку мира. Нам это очень нужно. Надо, чтобы нация не переставала говорить об этом. Вас слышат все в Украине. Они ощущают вашу поддержку. Для нас очень важно услышать поддержку от вас.

Да британское правительство делает достаточно, но мы попросим сделать больше. Великобритания многое делает для нас – и мы благодарны. Спорт имеет невероятную силу изменить мир. Невероятно, когда «Эвертон» поддерживал Миколенко, а «Манчестер Сити» – Зинченко.

Я не в состоянии говорить о «Челси». Я здесь, чтобы говорить о своей стране, о том, что происходит в моей стране. Игроки «Динамо» и «Шахтера» объединились вместе и провели некоторое время, пару ночей, в тренировочном центре «Динамо».

Остальные игроки пытались покинуть страну. Пожалуй, большинство из них пересекли границу с Польшей и улетают в родные страны.

Я не думаю, что решение ФИФА и УЕФА отстранить россию сложное. Когда вы атакуете страну, когда начинаете сбрасывать бомбы и солдат – это не конфликт, это настоящая война.

Пока война не прекратилась, я считаю правильным решением не допускать никаких российских спортсменов к участию в каких-либо спортивных соревнованиях. Я просто прошу россиян выйти на площади и выступить за прекращение войны».

Ранее Шевченко выразил восхищение украинскими воинами.