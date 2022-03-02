Андрей ШЕВЧЕНКО: «Украинские солдаты, вы - мои герои»

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко делает все, чтобы в мире знали о войне России против Украины.

«У меня было обращение к итальянскому народу и клубу «Милан. Мы должны всем говорить о войне. Я общаюсь с клубами и каналами, чтобы об этом говорили. Мы понимаем, какая огромная гуманитарная проблема в Украине».

«Весь мир отвернулся от России, в том числе в спорте».

«Моя мама, сестра и другие родственники в Киеве, и никто не уезжает. Я хочу передать слова благодарности солдатам и всем, кто защищает Украину. Вы мои герои», - сказал Шевченко.