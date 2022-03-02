УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Украинские солдаты, вы - мои герои»

Тренер пытается привлечь максимум внимания к Украине

  • 02.03.2022 14:46
  • 1089 просмотров
  • 2 комментария
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Украинские солдаты, вы - мои герои»
© twitter.com/genoacfc

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко делает все, чтобы в мире знали о войне России против Украины.

«У меня было обращение к итальянскому народу и клубу «Милан. Мы должны всем говорить о войне. Я общаюсь с клубами и каналами, чтобы об этом говорили. Мы понимаем, какая огромная гуманитарная проблема в Украине».

«Весь мир отвернулся от России, в том числе в спорте».

«Моя мама, сестра и другие родственники в Киеве, и никто не уезжает. Я хочу передать слова благодарности солдатам и всем, кто защищает Украину. Вы мои герои», - сказал Шевченко.

Источник — ICTV

(16 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    yan2018, 02.03.2022 15:00 (изменен)
    +2
    андрюша учись у настоящих патриотов: Ярмоленко, Малиновский, Яремчук, Зинченко
    Ссылка
    online
    yan2018, 02.03.2022 14:58
    +1
    восхитился армией, а денюжки зажал
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности