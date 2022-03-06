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Дарио СРНА: «Пытаемся вывезти детей из академии Шахтера в Хорватию»

Детей пытаются увезти в безопасное место

  • 06.03.2022 13:15
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  • 1 комментарий
Дарио СРНА: «Пытаемся вывезти детей из академии Шахтера в Хорватию»
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Директор по футболу донецкого Шахтера Дарио Срна рассказал, как клуб будет помогать своей академии в условиях войны в Украине.

«Я с Сергеем Палкиным на связи 24 часа в сутки. Мы занимаемся тем, чтобы наших детей вывезли в Хорватию, я всех их приму, любых детей, не важно, какая это академия, город, я на связи со всеми. Вы должны понимать, что весь мир с Украиной. Меня набрали премьер и вице-премьер Хорватии и говорят: Дарио, приглашай всех детей, все семьи, на сколько можем, всем поможем.

Поэтому уже собираются автобусы из Киева, я даже попросил Сергея Палкина связаться с Мариуполем, помочь, сколько можем вывезти людей. В сегодняшней ситуации очень важно помогать друг другу и пережить этот сложный период», – сказал Срна.

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
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    online
    Face Control, 06.03.2022 14:38
    +3
    Сейчас без помощи никак.
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