Дарио СРНА: «Пытаемся вывезти детей из академии Шахтера в Хорватию»

Директор по футболу донецкого Шахтера Дарио Срна рассказал, как клуб будет помогать своей академии в условиях войны в Украине.

«Я с Сергеем Палкиным на связи 24 часа в сутки. Мы занимаемся тем, чтобы наших детей вывезли в Хорватию, я всех их приму, любых детей, не важно, какая это академия, город, я на связи со всеми. Вы должны понимать, что весь мир с Украиной. Меня набрали премьер и вице-премьер Хорватии и говорят: Дарио, приглашай всех детей, все семьи, на сколько можем, всем поможем.

Поэтому уже собираются автобусы из Киева, я даже попросил Сергея Палкина связаться с Мариуполем, помочь, сколько можем вывезти людей. В сегодняшней ситуации очень важно помогать друг другу и пережить этот сложный период», – сказал Срна.