СТАХОВСКИЙ: «Никогда не сдаваться и ни под кого не ложиться – это украинцы»

Один из лучших украинских теннисистов в истории Сергей Стаховский написал пост в Instagram, в котором выразил восторг украинским народом.
«Никогда не сдаваться и не под кого не ложиться… это УКРАИНЦЫ.
Горд, что я украинец!
Горжусь каждым украинцем и украинкой.
Горжусь ВСУ», - написал Стаховский.
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Источник — Sport.ua
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