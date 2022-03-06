СТАХОВСКИЙ: «Никогда не сдаваться и ни под кого не ложиться – это украинцы»

Один из лучших украинских теннисистов в истории Сергей Стаховский написал пост в Instagram, в котором выразил восторг украинским народом.

«Никогда не сдаваться и не под кого не ложиться… это УКРАИНЦЫ.

Горд, что я украинец!

Горжусь каждым украинцем и украинкой.

Горжусь ВСУ», - написал Стаховский.