Бензема повторил рекорды Пушкаша, Ди Стефано и Роналду

«Реал» одержал разгромную победу над «Реалом Сосьедад» в матче 27-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей голом отметился Карим Бензема. Теперь на счету француза 20 забитых мячей в текущей Ла Лиге.

Таким образом, у Бензема уже 6 сезонов с 20 и более голами в чемпионате Испании. Таких футболистов в истории мадридцев еще трое — Альфредо Ди Стефано, Ференц Пушкаш и Криштиану Роналду.