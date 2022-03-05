Ла Лига. Реал Мадрид забил четыре гола Сосьедаду, победа Валенсии

Состоялись четыре матча 27-го тура чемпионата Испании.
«Реал Мадрид» крупно обыграл «Реал Сосьедад», «Валенсия» одолела – «Гранада».
Еще в двух матчах также были зафиксированы домашние победы.
Чемпионат Испании. 27-й тур
«Реал Мадрид» – «Реал Сосьедад» – 4:1
Голы: 0:1 – 10, пенальти Ойарсабаль, 1:1 – 40 Камавинга, 2:1 – 43 Модрич, 3:1 – 76, пенальти Бензема, 4:1 – 79 Асенсио.
«Осасуна» – «Вильярреал» – 1:0
Гол: 1:0 – 63 Чими Авила.
«Эспаньол» – «Хетафе» – 2:0
Голы: 1:0 – 17 Кабрера, 2:0 – 27, автогол Кабако.
«Валенсия» – «Гранада» – 3:1
Голы: 1:0 – 48 Гедеш, 2:0 – 51 Макси Гомес, 2:1 – 56, автогол Гильямон, 3:1 – 62, пенальти Солер.
Источник — Sport.ua
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