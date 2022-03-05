Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Пока не осознаю, что сыграю в финале»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала выход в финал на турнире в Лионе.



«Мне еще нужно осознать то, что я сейчас чувствую. Ощущаю себя где-то в облаках и толком не осознаю, что сыграю в финале.



Когда в третьем сете я упустила три матчбола на своей подаче и в итоге проиграла гейм, то очень разозлилась. Я подумала: «Я все. Это поражение, потому что у меня больше нет сил». Затем трибуны меня очень поддержали, и я почувствовала, что могу это сделать! Публика здесь мне очень помогает. Благодаря вам я все еще здесь побеждаю.



Когда я разместила в Instagram фотографии, на которых я покидаю свой дом, то получила много сообщений от французов и людей со всего мира, и когда я приехала сюда, я не ожидала, что получу такую ​​огромную поддержку. Спасибо вам всем!», – сказала Ястремская.