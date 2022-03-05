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Ястремская в пятый раз вышла в финал турнира WTA

Даяна обыграла вторую сеяную на соревнованиях в Лионе

  • 05.03.2022 20:51
  • 2080 просмотров
  • 8 комментариев
Ястремская в пятый раз вышла в финал турнира WTA
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№140 WTA) продолжает побеждать в основе турнира WTA 250 в Лионе.
 
В полуфинале украинка обыграла вторую сеяную румынку Сорану Кырстю (№30 WTA).
 
Лион. Полуфинал
Даяна Ястремская (Украина) – Сорана Кырстя (Румыния) – 7:6(5), 4:6, 6:4
 
Это была первая встреча теннисисток.
 
В финале Ястремская сразится против Чжан Шуай из Китая (№64 WTA).

Отметим, что украинка в пятый раз вышла в финал турнира WTA, предыдущий раз ей это удавалось более двух лет назад. Из четырех предыдущих матче за титул удалось выиграть три.

Источник — Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Sportfil, 05.03.2022 20:54
    +7
    З нелегкою, але перемогою! Успіху в фіналі!🇺🇦
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    online
    axylinam, 05.03.2022 21:00
    +4
    Молодчинка- хороший пример для Костюк, что не нужно брезговать турнирами 250, на этих турнирах можно и очки не сильно плохие заработать,но и самое главное, набраться уверенности в своих силах
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    ВИКТОР АНДРУЩИК, 05.03.2022 21:12
    +3
    Трилер за Ястремською.Кирсьтя також гарно виглядала.Обидьві показали пристойну гру пів-фіналу,перемога в якій це фінал.Даяночка,тебе вітає не тільки вся Україна.Дякуємо за мужність,це було не легко,но удача як ніколи була на твоїй стороні.Молодчинка ти наша.
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    Владимир Жованик, 05.03.2022 20:58
    +3
    Даяна,ти молодець.Так пiдняла радiсть ,що ми ще не вмерли.
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    Spectra, 05.03.2022 20:56
    +3
    Всех с победой! Помучила нас знатно, но все прошло. Ждём финал и титула.
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    online
    PETP0, 05.03.2022 21:08
    +2
    Молодець, Даяна! Слава Україні!
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    online
    Oksana Karpevych, 05.03.2022 21:08
    +2
    Всіх з перемогою! Чекаємо на титул завтра І 88 позицію в рейтингу Давай, Даяна, ти ж вмієш, можеш, практикуєш, тільки не чуди завтра, пліз А WC на Indian Wells я так розумію вже всі роздані
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    online
    Александр Ад, 05.03.2022 20:58
    +2
    за Вітчизну за Україну,боролась і поборола і себе і супєрніцю,браво!!
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