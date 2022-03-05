Ястремская в пятый раз вышла в финал турнира WTA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№140 WTA) продолжает побеждать в основе турнира WTA 250 в Лионе.
В полуфинале украинка обыграла вторую сеяную румынку Сорану Кырстю (№30 WTA).
Лион. Полуфинал
Даяна Ястремская (Украина) – Сорана Кырстя (Румыния) – 7:6(5), 4:6, 6:4
Это была первая встреча теннисисток.
В финале Ястремская сразится против Чжан Шуай из Китая (№64 WTA).
Отметим, что украинка в пятый раз вышла в финал турнира WTA, предыдущий раз ей это удавалось более двух лет назад. Из четырех предыдущих матче за титул удалось выиграть три.
Источник — Sport.ua
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