Ястремская в пятый раз вышла в финал турнира WTA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№140 WTA) продолжает побеждать в основе турнира WTA 250 в Лионе.



В полуфинале украинка обыграла вторую сеяную румынку Сорану Кырстю (№30 WTA).



Лион. Полуфинал

Даяна Ястремская (Украина) – Сорана Кырстя (Румыния) – 7:6(5), 4:6, 6:4



Это была первая встреча теннисисток.



В финале Ястремская сразится против Чжан Шуай из Китая (№64 WTA).

Отметим, что украинка в пятый раз вышла в финал турнира WTA, предыдущий раз ей это удавалось более двух лет назад. Из четырех предыдущих матче за титул удалось выиграть три.