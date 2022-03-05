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28-й тур
Астон Вилла
4 : 0
Саутгемптон
05.03.2022, FT

АПЛ. Ливерпуль минимально обыграл Вест Хэм, Челси деклассировал Бернли

«Вулверхэмптон» в домашних стенах проиграл «Кристал Пэлас»

  • 05.03.2022 21:29
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  • 1 комментарий
АПЛ. Ливерпуль минимально обыграл Вест Хэм, Челси деклассировал Бернли
© ФК Ливерпуль

Состоялись все матчи игрового дня в 28-м туре чемпионата Англии.
 
«Ливерпуль» минимально переиграл «Вест Хэм», Андрей Ярмоленко в заявку не попал. 
 
Чемпионат Англии. 28-й тур

«Ливерпуль» – «Вест Хэм» – 1:0
Гол: 1:0 – 27 Мане.
 
«Лестер» – «Лидс» – 1:0
Гол: 1:0 – 67 Барнс.
 
«Бернли» – «Челси» – 0:4
Голы: 0:1 – 47 Джеймс, 0:2 – 52 Хавертц, 0:3 – 55 Хавертц, 0:4 – 69 Пулишич.
 
«Вулверхэмптон» – «Кристал Пэлас» – 0:2
Голы: 0:1 – 19 Матета, 0:2 – 34, пенальти Заа.
 
«Ньюкасл» – «Брайтон» – 2:1
Голы: 1:0 – 12 Фрэйзер, 2:0 – 14 Шер, 2:1 – 55 Данк.
 
«Норвич» – «Брентфорд» – 1:3
Голы: 0:1 – 32 Тоуни, 0:2 – 52, пенальти Тоуни, 0:3 – 58, пенальти Тоуни, 1:3 – 90+2 Пукки.
 
«Астон Вилла» – «Саутгемптон» – 4:0
Голы: 1:0 – 9 Уоткинс, 2:0 – 44 Дуглас Луис, 3:0 – 52 Коутиньо, 4:0 – 54 Ингз.

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Источник — Sport.ua

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    Arg, 05.03.2022 21:46
    0
    3 очка разницы и всё впереди.
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