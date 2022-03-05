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Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мои мысли с футболистами, которые остались на базе»

Наставник «Динамо» беспокоится о подопечных

  • 05.03.2022 13:05
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Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мои мысли с футболистами, которые остались на базе»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о широкомасштабном вторжении России в Украину.

«Считаю, что каждый, кто имеет возможность помочь - поможет. Я ничего особенного не делал. Украинцы очень довольны и благодарны за помощь, полученную от румын.

Я очень устал, у меня было много работы, и мои мысли вместе с оставшимися на базе игроками. Они пытаются держаться вместе, нам удалось вывести жен и детей игроков, а они остались на базе, в 30 километрах от Киева. Увидим, как дальше будет все развиваться, я надеюсь, что когда-нибудь все закончится», - сказал Луческу.

Источник — ProSport

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