Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мои мысли с футболистами, которые остались на базе»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о широкомасштабном вторжении России в Украину.
«Считаю, что каждый, кто имеет возможность помочь - поможет. Я ничего особенного не делал. Украинцы очень довольны и благодарны за помощь, полученную от румын.
Я очень устал, у меня было много работы, и мои мысли вместе с оставшимися на базе игроками. Они пытаются держаться вместе, нам удалось вывести жен и детей игроков, а они остались на базе, в 30 километрах от Киева. Увидим, как дальше будет все развиваться, я надеюсь, что когда-нибудь все закончится», - сказал Луческу.
Источник — ProSport
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