Лучшая украинская команда в истории

Наша страна подвергается варварским бомбежкам и военному вторжению. Всем нам сегодня не до футбола, не до баскетбола, гандбола и прочих видов спорта. Не до участия в соревнованиях и не до болельщицкой поддержки. Но сегодня все мы в одной команде. В настоящей сборной Украины. И эта команда проводит свой самый важный бой. Бой за свое будущее, за свою страну, за своих родных, за право быть свободным.

В этой команде объединились все. Украинцы разного возраста, полов, вероисповедания, статуса. Украинцы из абсолютно всех регионов нашей страны. Украинцы, говорящие на украинском, русском и других языках. Украинцы, являющиеся приверженцами определенных политических партий и их ярые противники. Все те различия, на которые много лет давили отдельные люди, и группы людей ради своих корыстных целей сегодня отложены в сторону и по всей нашей стране сегодня один сплоченный коллектив. И эта команда будет рвать землю под ногами непрошенных гостей. Свою землю.

На передовой (к сожалению, это сейчас не метафора) в этой команде ВСУ. Воины, просто не знаю, из какого титана Вы сделаны? Вы уже сейчас показали свою силу, свою храбрость, свое умение вести боевые действия, психологическую и моральную стойкость. Про Вас будут слагаться легенды. И не только в Украине. Создается впечатление, что Вы можете победить даже армию ада. Впрочем, Вы именно этим сейчас и занимаетесь.

Сразу за ними идут силы территориальной обороны и волонтеры территориальной обороны. Украинцы, которые за несколько дней из самых обычных наших соотечественников переквалифицировались в воинов и тех, кто прикладывает максимальное количество усилий для обеспечения наших солдат всем необходимым и для более эффективной защиты нашей земли.

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Но и остальные украинцы играют свою важную роль в достижении итоговой победы в нашей общей команде. Медик, продолжающий спасать жизни людей, кассир, которая отпускает продукты в супермаркете, водитель маршрутки, развозящий своих пассажиров, дворник, который оставляет чистым наши дворы. Пожарник, электрик, пекарь, офисный работник. Простой украинец, который своим телом загораживает проезд вражеским танкам. Каждый вносит свой вклад в общее дело. Этот вклад может быть разным, но он важен. Без него тяжело.

Сегодня все украинцы едины как никогда. А когда команда сплоченная, ей по плечу будет любой, даже превосходящий в силе и размерах соперник. Лично я горд, что являюсь звеном этой команды, потому что каждый в ней отдаст всего себя ради достижения общей цели. Ради нашей победы.

Пройдет время, и захватчик будет побежден. Люди вернуться к своей обычной жизни, насколько это возможно в послевоенных условиях. На страницах этого сайта украинские болельщики будут обсуждать актуальные новости спорта, матчи, чемпионаты мира и Европы. Последние, кстати, судя по всему, пройдут без наших буйных соседей, поскольку перед ними цивилизованный мир закрыл двери практически во всех видах спорта. Другие украинцы также вернутся к своим увлечениям и насущным вопросам.

Но все мы всегда будем помнить, знать и осознавать, что, несмотря на внутренние противоречия, в самый темный час все украинцы смогут сплотиться и стать настоящей командой, которой под силу любой враг и любые свершения.

Слава Украине! Героям слава!