ВЕРНИДУБ: «Зеленского называли клоуном, но он показал, что настоящий лидер»

Украинский тренер Юрий Вернидуб рассказал о войне с Россией и президенте Владимире Зеленском.



«Не сомневаюсь, что Украина выиграет эту войну. Не могу думать ни о чем другом. Я в этом уверен. Видел, как эта трагедия объединила нас как нацию. Имею большое уважение к Владимиру Зеленскому. Что бы о нем ни говорили. Я голосовал за него. Люди называли его клоуном, но он показал, что настоящий лидер.



Он честен. Тоже совершал ошибки, но нормально для всех ошибаться. Представляю, как тяжело управлять страной. Не сомневаюсь, что он хороший человек. У нас есть президент, который будет поступать правильно. Я верю в него», – заявил Вернидуб.