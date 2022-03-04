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«Победил Реал и пошел на войну». BBC опубликовало статью о Вернидубе

Юрий Вернидуб защищает Украину с оружием в руках

  • 04.03.2022 20:02
  • 3823 просмотра
  • 4 комментария
«Победил Реал и пошел на войну». BBC опубликовало статью о Вернидубе
© Getty Images/Global Images Ukraine

BBC Sport выпустило статью про украинского тренера Юрия Вернидуба. В материале указано, что наставник «Шерифа», который еще недавно побеждал «Реал» в Лиге чемпионов, все бросил и отправился на войну против России.

Ранее стало известно, что Вернидуб находится в рядах ВСУ.

«24 февраля мне позвонил сын и сказал, что Россия напала на Украину. Я сразу понял, что нужно возвращаться домой. Потратил 11 часов, но сумел добраться в Запорожье. Жена, дети и внуки пытались меня остановить. В итоге жена поддержала, потому что знает мой характер».

«Для моих детей и внуков сейчас открыт коридор в Молдову, такая опция у них есть. Мы с женой точно остаемся».

«Записался в армию. Не могу рассказать, где я служу и чем занимаюсь. Эта трагедия объединила всю страну. Конечно, я все еще люблю футбол, это моя жизнь. Надеюсь, мы победим и я вернусь к работе. В клубе меня поддержали», - сказал Вернидуб.

Полную версию материала (английский язык) читайте на сайте BBC.

Источник — BBC

(31 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    OttoKesterr, 04.03.2022 20:36
    +7
    Респект!
    Ссылка
    Barsa_che, 04.03.2022 20:38
    +6
    Молодец!!!
    Ссылка
    online
    Fanat230784, 04.03.2022 21:20
    +3
    А ви ще дивуєтесь, що під керівництвом такої ЛЮДИНИ - команда з Тирасполя ( спитайте італійця чи француза де це місто) обігрує Реал. Героям слава!
    Ссылка
    EGOS, 04.03.2022 21:12
    +3
    ..що за людина така, - ЛЮДИНИЩА, УКРАЇНЕЦЬ!!
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