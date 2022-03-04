«Победил Реал и пошел на войну». BBC опубликовало статью о Вернидубе

BBC Sport выпустило статью про украинского тренера Юрия Вернидуба. В материале указано, что наставник «Шерифа», который еще недавно побеждал «Реал» в Лиге чемпионов, все бросил и отправился на войну против России.

Ранее стало известно, что Вернидуб находится в рядах ВСУ.

«24 февраля мне позвонил сын и сказал, что Россия напала на Украину. Я сразу понял, что нужно возвращаться домой. Потратил 11 часов, но сумел добраться в Запорожье. Жена, дети и внуки пытались меня остановить. В итоге жена поддержала, потому что знает мой характер».

«Для моих детей и внуков сейчас открыт коридор в Молдову, такая опция у них есть. Мы с женой точно остаемся».

«Записался в армию. Не могу рассказать, где я служу и чем занимаюсь. Эта трагедия объединила всю страну. Конечно, я все еще люблю футбол, это моя жизнь. Надеюсь, мы победим и я вернусь к работе. В клубе меня поддержали», - сказал Вернидуб.

Полную версию материала (английский язык) читайте на сайте BBC.