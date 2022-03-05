Бывшую теннисистку из топ-20 дисквалифицировали на 4 года за допинг

35-летняя американская теннисистка Варвара Лепченко дисквалифицирована на четыре года из-за употребления допинга.



В допинг-пробе ее мочи, взятой 12 июля прошлого года во время турнира WTA в Будапеште, были обнаружены запрещенные вещества адрафинил и/или метаболит модафинила.



Отстранение вступило в силу 19 августа.



В 2012 году Лепченко поднималась на 19-е место в рейтинге WTA.