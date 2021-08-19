Известную теннисистку поймали на употреблении допинга

35-летнюю американскую теннисистку Варвару Лепченко временно отстранили от соревнований за нарушение антидопингового законодательства.

В допинг-пробе ее мочи, взятой 12 июля во время турнира WTA в Будапеште, были обнаружены запрещенные вещества адрафинил и/или метаболит модафинила.

О положительном допинг-тесте Лепченко уведомили 9 августа. С сегодняшнего дня, 19 августа, началось ее отстранение. Американка имеет право обратиться к председателю Независимого трибунала для отмены временного отстранения.

На следующий день после положительной пробы Лепченко в первом раунде турнира в Будапеште проиграла румынке Ане Богдан. В конце июля Лепченко выиграла турнир WTA 125 в американском Чарльстоне.

В 2012 году Лепченко поднималась на 19-е место в рейтинге WTA, сейчас она занимает 127-ю позицию.