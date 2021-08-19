Известную теннисистку поймали на употреблении допинга

Варвару Лепченко отстранили от соревнований

  • 19.08.2021 20:13
  • 6960 просмотров
  • 4 комментария
Известную теннисистку поймали на употреблении допинга
© Getty Images/Global Images Ukraine. Варвара Лепченко

35-летнюю американскую теннисистку Варвару Лепченко временно отстранили от соревнований за нарушение антидопингового законодательства.

В допинг-пробе ее мочи, взятой 12 июля во время турнира WTA в Будапеште, были обнаружены запрещенные вещества адрафинил и/или метаболит модафинила.

О положительном допинг-тесте Лепченко уведомили 9 августа. С сегодняшнего дня, 19 августа, началось ее отстранение. Американка имеет право обратиться к председателю Независимого трибунала для отмены временного отстранения.

На следующий день после положительной пробы Лепченко в первом раунде турнира в Будапеште проиграла румынке Ане Богдан. В конце июля Лепченко выиграла турнир WTA 125 в американском Чарльстоне.

В 2012 году Лепченко поднималась на 19-е место в рейтинге WTA, сейчас она занимает 127-ю позицию.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ITF

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Fragma1
    Fragma1, 19.08.2021 21:50
    -1
    Главное что братьев Вильямс не словили на допинге....
    Ссылка
    Cruijff
    Cruijff, 19.08.2021 21:42
    0
    ЛепченКО ... американка....
    Ссылка
    Alibabaevich
    Alibabaevich, 19.08.2021 21:10
    -3
    Адрафинил (Adrafinil, Olmifon) – это синтетический психостимулятор, который повышает энергию, мотивацию и концентрацию внимания...
    Это что получается, если накачать этим физраствором дауна то на выходе получим робокопа ?
    Ссылка
    Andrey Yakushkin
    Andrey Yakushkin, 19.08.2021 20:57
    +4
    Пробачте,а кому вона відома?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности