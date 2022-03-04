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Тренер Бенфики: «Яремчук - пример профессионализма для нас»

Украинец не хочет брать паузу

  • 04.03.2022 23:21
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Тренер Бенфики: «Яремчук - пример профессионализма для нас»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Бенфики» Нельсон Вериссимо заявил о том, что форвард Роман Яремчук, несмотря на агрессию со стороны России против Украины, продолжает работать и показывает всем пример.

«Бенфика» полностью поддерживает Романа, но своими действиями он стал примером профессионализма для всех нас. Несмотря на тяжелую ситуацию, он посвятил себя работе и подготовке к матчам».

«Мы знаем, что ему тяжело, но он работает. Мы с ним постоянно в контакте, общаемся и поддерживаем», - сказал Вериссимо.

Ранее клуб и болельщики поддержали Романа.

Источник — A Bola

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