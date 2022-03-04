Тренер Бенфики: «Яремчук - пример профессионализма для нас»

Тренер «Бенфики» Нельсон Вериссимо заявил о том, что форвард Роман Яремчук, несмотря на агрессию со стороны России против Украины, продолжает работать и показывает всем пример.
«Бенфика» полностью поддерживает Романа, но своими действиями он стал примером профессионализма для всех нас. Несмотря на тяжелую ситуацию, он посвятил себя работе и подготовке к матчам».
«Мы знаем, что ему тяжело, но он работает. Мы с ним постоянно в контакте, общаемся и поддерживаем», - сказал Вериссимо.
Источник — A Bola
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