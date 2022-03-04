МАРЧЕНКО: «Самое ужасное, что вторжение поддерживает очень много россиян»

Лидер сборной Украины по теннису Илья Марченко рассказал Sport.ua о том, как прошли первые матчи против сборной Барбадоса, а также высказал свое отношение к полномасштабному российскому вторжению в Украину.



- Как еще до начала вторжения восприняли перенос матча с Барбадосом?

- Я в то время считал, что вторжение это выдумка западных СМИ, потому как не видел причин, по которым бы Путин на это пошел. И, естественно, расстроился, когда матч перенесли из Украины. Все-таки дома играть намного лучше. Но, как оказалось, к сожалению, был неправ.



- Как прошел первый день, как условия?

- Первый день прошел как нельзя лучше. Алексей Крутых справился со своей задачей на отлично. Ну а в моем матче, будем откровенны, разница в уровне была уж слишком высока. Даже не при самой лучшей моей игре шансов у соперника не было. Условия, конечно, не домашние. У нас почти нет зрителей и поддержки. С нами нет капитана, тренера и физио, все они сейчас в Украине. Ну и невооруженным глазом видно, что организовывался матч в черезвычайных условиях. Но, в целом, нам не на что жаловаться. То, что матч проводится, уже большое достижение ФТУ.



- Насколько неожиданным для вас стало широкомасштабное вторжение российской армии?

- Шок, конечно. Тяжело передать словами. Просто невероятно, что в наше время такое возможно. Одна страна вторглась в другую, просто чтоб защитить там какие-то свои интересы. А самое ужасное, что это все еще поддерживает огромное количество россиян. Мне пришлось бежать от войны в 2014 году и оставить свой дом, в котором я не был до сегодняшнего дня, но то что происходит сейчас – вышло на совсем другой уровень. Русские уже не притворяются местными в этот раз.



- В каком состоянии команда?

- Тяжело. Переживаем, конечно. У всех кто-то да остался в Украине. Теннис сейчас не на первом месте у всех в головах. Но мы верим в победу на всех фронтах, больше нам ничего не остается.



- Есть ли поддержка от российских теннисистов и верите ли, что там кто-нибудь может и хочет это все остановить?

- Поддержка есть. Но не всегда такая, как хотелось бы. Некоторые спрашивают только как родные, хотя по тону я где-то понимаю, что все-таки они поддерживают своего царя. Кто-то спрашивает, что происходит. Кто-то открыто критикует действия своей страны. Кто-то больше переживает за последствия для них самих. Я стараюсь не вступать в какие-то споры или обсуждения. Устал за 8 лет. И, наверное, в своих доводах я в любом случае не сравнюсь с профессионалами на российском телевидении, которые работают над своей пропагандой 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.



- Как можно так задурить людям головы, чтобы они поддерживали «денацификацию» еврея Зеленского?

- Я время от времени смотрю российские каналы и то как они освещают события с 2014 года. Врага надо знать в лицо. И должен признать, они очень все складно рассказывают. На самом деле, пропаганда идет по обе стороны фронта все эти годы. И я не могу сказать, что я на 100% доверяю хоть одному источнику. Хоть украинскому, хоть западному. Но в конечном итоге все доводы российской пропаганды для меня разбиваются об один неопровержимый факт – воюют то они на нашей земле.



- Что думаете о решении Стаховского взять в руки оружие?

- Молодец. Очень смелый и самоотверженный. Восхищаюсь его решением. Хотя признаюсь, я бы, наверное, так не смог. Верю, что все у Сереги будет хорошо.



- Что о войне говорят в теннисном сообществе?

- Как видите, в основном мир на нашей стороне. В принципе, то же самое и в теннисе. Мне пишут зарубежные игроки и спрашивают как дела довольно часто.



- Какие выводы сделати лично для себя за последнюю неделю? Как изменилось восприятие мира?

- Для меня все поменялось уже 8 лет назад. В целом, все проблемы вызывают улыбку по сравнению с тем, что происходит сейчас в Украине.



- Верите ли в то, что Путин может применить ядерное оружие?

- Я не верил, что он введет войска, но теперь ожидать уже можно чего угодно. Никто не знает, что у него в голове, а уж я так тем более.