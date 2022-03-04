МАЛИНОВСКИЙ: «Большое уважение всем бойцам Вооруженных сил Украины»

Полузащитник «Аталанты» и национальной сборной Украины Руслан Малиновский обратился ко всем героям, защищающим украинские земли.

«Большое уважение всем бойцам Вооруженных сил Украины, что они делают для нашего государства. Да, мы видим по многим видео, что не только люди, которые защищают, но и простой народ помогает делать маленькие вещи. Волонтеры, также хочу выразить им большое спасибо, потому что они рискуют своей жизнью, чтобы помогать людям с едой, медикаментами, детским питанием. Мы со всеми легионерами будем максимально помогать и поддерживать нашу страну», - сказал Малиновский.