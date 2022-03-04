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Президент УЕФА: «Один игрок покинул Украину, я поселил его у себя»

Александр Чеферин помогает футболистам

  • 04.03.2022 14:29
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Президент УЕФА: «Один игрок покинул Украину, я поселил его у себя»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о том, как помогал футболистам, которые были в Украине во время начала войны с россией:

«Никто не ожидал, что в Европе начнется подобная война. Я 48 часов разговаривал с игроками и тренерами, чтобы помочь им покинуть Украину. Мы контактировали 24 часа в день.

Я обращался к правительствам за помощью, но они не всегда могут обеспечить безопасность. Трудно объяснить, какими тяжелыми оказались эти переговоры.

Один из игроков покинул Украину, и я поселил его у себя дома. Мы должны упорно работать. Надеюсь, война и это безумие закончатся как можно скорее».

Ранее о помощи Чеферина рассказал Дарио Срна.

Источник — Cope

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