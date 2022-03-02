Дарио СРНА: «Я позвонил господину Чеферину и плакал по телефону»

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна рассказал о помощи, которую оказал президент УЕФА Александер Чеферин при эвакуации легионеров «горняков» из-за войны, которую Россия начала против Украины.

«Когда я услышал первую сирену, то автоматически вернулся на 25-30 лет назад, к войне на Балканах. Нас было около 50 человек в отеле: все бразильцы с семьями, итальянский тренерский штаб Де Дзерби и трое хорватов. Кроме посольств Израиля и Португалии нам никто ничего конкретного не предлагал. Игроки были в отчаянии и не знали, что делать».

«Я позвонил господину Чеферину и плакал по телефону. Мне было сложно видеть футболистов и их семьи, беспомощных и плачущих. То, что он сделал для нас, было его самой большой победой. Он великий человек и величайший посол футбола. Благодаря этому итальянцы уже дома», — сказал Срна.