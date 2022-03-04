УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Очень рада, что мы с сестрой в безопасном месте»

Украинская теннисистка - о выступлении в Лионе

  • 04.03.2022 12:02
  • 584 просмотра
  • 0 комментариев
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Очень рада, что мы с сестрой в безопасном месте»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала свою победу во втором круге турнира WTA 250 в Лионе.
 
«Сегодня определенно было немного легче в плане эмоций. Мне удалось держать их под контролем и я очень довольна этим. Вчера я пыталась восстановиться как можно быстрее, чтобы подготовиться к сегодняшнему поединку, но я все еще очень нервничаю, потому что очень хочу выигрывать матчи для моей страны. Этот турнир очень эмоционален для меня, но я очень довольна сегодняшней победой.
 
Если честно, я очень рада, что выступаю в Лионе, что мы с сестрой в безопасном месте. Я счастлива, что могу делать то, что люблю – играть в теннис. Я наслаждаюсь каждым розыгрышем. Учитывая то, какая ситуация сейчас сложилась, то я наслаждаюсь игрой в тысячу раз больше. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы выиграть свой следующий матч», – сказала Ястремская.

Источник — Большой теннис Украины

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности