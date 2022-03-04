Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Очень рада, что мы с сестрой в безопасном месте»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала свою победу во втором круге турнира WTA 250 в Лионе.
«Сегодня определенно было немного легче в плане эмоций. Мне удалось держать их под контролем и я очень довольна этим. Вчера я пыталась восстановиться как можно быстрее, чтобы подготовиться к сегодняшнему поединку, но я все еще очень нервничаю, потому что очень хочу выигрывать матчи для моей страны. Этот турнир очень эмоционален для меня, но я очень довольна сегодняшней победой.
Если честно, я очень рада, что выступаю в Лионе, что мы с сестрой в безопасном месте. Я счастлива, что могу делать то, что люблю – играть в теннис. Я наслаждаюсь каждым розыгрышем. Учитывая то, какая ситуация сейчас сложилась, то я наслаждаюсь игрой в тысячу раз больше. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы выиграть свой следующий матч», – сказала Ястремская.
Источник — Большой теннис Украины
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