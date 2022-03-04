Элина СВИТОЛИНА: «Украинский флаг на трибунах действительно мне помог»

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла болгарку Викторию Томову и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Монтеррее.
После матча первая ракетка Украины поделилась мыслями.
«Сегодня был очень тяжелый матч. Виктория играла очень хорошо, и в третьем сете я уступала в счете и пыталась вернуться в игру. В итоге я взяла шесть геймов подряд, и для меня это хорошее достижение.
Я играла не лучшим образом, но боролась до самого конца. И знаете, украинский флаг на трибунах действительно мне помог… Я боролась до последнего, и в конце концов нашла свою игру», - сказала Свитолина.
Свитолина вышла в четвертьфинал, где сыграет с Марией Камилой Осорио Серрано.
Источник — XSport
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